Incontro del Presidente Meloni con il Primo Ministro del Regno Unito Starmer

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Downing Street il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer.

Al centro dei colloqui il conflitto in Ucraina, ribadendo l’impegno comune per la ricerca di una pace giusta e duratura e l’importanza di mantenere l’unità euroatlantica, anche in vista della successiva riunione dei Leader ospitata dal Regno Unito a Lancaster House.

L’incontro ha anche permesso ai due Leader di fare il punto sull’eccezionale stato delle relazioni che uniscono le due Nazioni e di discutere dei numerosi filoni dell’agenda bilaterale.

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto alla migrazione irregolare e alla lotta alla tratta degli esseri umani, ma anche all’energia, alla promozione degli investimenti e alla cooperazione nel settore della difesa. In questo ambito, entrambi hanno riaffermato il loro impegno convinto per l’attuazione del Global Combat Air Programme (GCAP), programma di collaborazione internazionale di elevata rilevanza strategica che coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone, con l’ambizione condivisa di sviluppare un caccia di sesta generazione.