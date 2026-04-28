AgenPress. Il tasso di popolarità del presidente Donald Trump è sceso al livello più basso del suo attuale mandato, poiché gli americani sono sempre più insofferenti alla sua gestione del costo della vita e all’impopolare guerra con l’Iran.

Il sondaggio, durato quattro giorni ha mostrato che il 34% degli americani approva l’operato di Trump alla Casa Bianca, in calo rispetto al 36% rilevato in un precedente sondaggio.

La maggior parte delle risposte è stata raccolta prima della sparatoria di sabato sera alla cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, dove Trump avrebbe dovuto parlare. Resta da vedere se l’incidente, in cui un uomo armato è stato fermato prima che potesse entrare nella sala dove Trump stava cenando, possa influenzare l’opinione pubblica sul leader statunitense. Il gradimento di Trump presso l’opinione pubblica statunitense è in calo da quando si è insediato nel gennaio 2025, quando il 47% degli americani gli dava il suo consenso. La sua popolarità ha subito un duro colpo da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato una guerra contro l’Iran il 28 febbraio, provocando un’impennata dei prezzi della benzina. Solo il 22% degli intervistati ha approvato l’operato di Trump in materia di costo della vita, in calo rispetto al 25% del precedente sondaggio.