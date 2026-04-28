AgenPress. Il tasso di popolarità del presidente Donald Trump è sceso al livello più basso del suo attuale mandato, poiché gli americani sono sempre più insofferenti alla sua gestione del costo della vita e all’impopolare guerra con l’Iran.
Il sondaggio, durato quattro giorni ha mostrato che il 34% degli americani approva l’operato di Trump alla Casa Bianca, in calo rispetto al 36% rilevato in un precedente sondaggio.
La maggior parte delle risposte è stata raccolta prima della sparatoria di sabato sera alla cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, dove Trump avrebbe dovuto parlare. Resta da vedere se l’incidente, in cui un uomo armato è stato fermato prima che potesse entrare nella sala dove Trump stava cenando, possa influenzare l’opinione pubblica sul leader statunitense.
Il gradimento di Trump presso l’opinione pubblica statunitense è in calo da quando si è insediato nel gennaio 2025, quando il 47% degli americani gli dava il suo consenso.
La sua popolarità ha subito un duro colpo da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato una guerra contro l’Iran il 28 febbraio, provocando un’impennata dei prezzi della benzina. Solo il 22% degli intervistati ha approvato l’operato di Trump in materia di costo della vita, in calo rispetto al 25% del precedente sondaggio.
I prezzi della benzina negli Stati Uniti sono aumentati di oltre il 40%, raggiungendo circa 4,18 dollari al gallone, da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi a sorpresa contro l’Iran il 28 febbraio, provocando una reazione che ha bloccato un quinto del commercio globale di petrolio.
L’aumento dei prezzi sta pesando molto sulle famiglie americane e alimenta la preoccupazione tra i repubblicani di Trump che potrebbero perdere il controllo del Congresso degli Stati Uniti nelle elezioni di medio termine di novembre.
Secondo il sondaggio, sebbene una solida maggioranza di repubblicani (il 78%) continui a sostenere Trump, il 41% del partito dichiara di disapprovare la sua gestione del costo della vita.
Gli elettori indipendenti registrati, un gruppo che potrebbe essere decisivo nelle elezioni di medio termine, hanno espresso un vantaggio di 14 punti percentuali sui Democratici, 34% contro 20%, quando è stato chiesto loro a chi avrebbero dato il voto alle elezioni per il Congresso. Un quarto di loro ha dichiarato di essere ancora indeciso.