Gli Stati Uniti rilasceranno passaporti con l’immagine di Trump per commemorare il 250° anniversario dell’America

AgenPress. Gli Stati Uniti inizieranno a rilasciare passaporti con l’immagine del presidente Donald Trump.

Il passaporto sarà rilasciato dall’Ufficio Passaporti di Washington, non appena disponibile, per coloro che rinnoveranno di persona presso tale sede.

La presenza dell’immagine di Trump sui passaporti statunitensi è l’ultimo – e più significativo – esempio del suo utilizzo per un oggetto che si presume commemori il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. A differenza di una moneta commemorativa o di un pass per i parchi nazionali , il passaporto statunitense è un documento di identità riconosciuto a livello internazionale, generalmente valido per 10 anni.

Un’immagine di prova del passaporto riporta il volto di Trump e la sua firma in oro appariranno sulla copertina interna.

Il Dipartimento di Stato inizierà a rilasciare i passaporti quest’estate. Non è chiaro quanti ne verranno rilasciati.