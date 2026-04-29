Le Guardie Rivoluzionarie iraniane si impadroniscono del potere in tempo di guerra “sminuendo il ruolo” di Mojtaba Khamenei

AgenPress. A due mesi dall’inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, l’Iran non ha più un unico e indiscusso arbitro clericale al vertice del potere: una brusca rottura con il passato che potrebbe irrigidire la posizione di Teheran mentre valuta la ripresa dei colloqui con Washington.

Fin dalla sua creazione nel 1979, la Repubblica Islamica si è basata su una guida suprema con l’autorità finale su tutte le questioni chiave dello Stato. Ma l’uccisione dell’Ayatollah Ali Khamenei il primo giorno di guerra e la promozione del figlio, Mojtaba , hanno inaugurato un ordine diverso, dominato dai comandanti del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e caratterizzato dall’assenza di un arbitro decisivo e autorevole.

Mojtaba Khamenei rimane al vertice del sistema, ma persone a conoscenza delle discussioni interne affermano che il suo ruolo è principalmente quello di legittimare le decisioni prese dai suoi generali, piuttosto che di impartire direttive in prima persona. Secondo funzionari e analisti iraniani, la pressione del periodo bellico ha concentrato il potere in una cerchia ristretta e intransigente, radicata nel Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, nell’ufficio della Guida Suprema e nelle Guardie Rivoluzionarie, che ora dominano sia la strategia militare che le decisioni politiche chiave. “Gli iraniani sono incredibilmente lenti nelle loro risposte”, ha affermato un alto funzionario del governo pakistano informato sui colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti , mediati da Islamabad. “A quanto pare non esiste una struttura decisionale unitaria. A volte impiegano da due a tre giorni per rispondere.”

Secondo gli analisti, l’ostacolo al raggiungimento di un accordo non è rappresentato dalle lotte intestine a Teheran, bensì dal divario tra ciò che Washington è disposta a offrire e ciò che le Guardie Rivoluzionarie iraniane sono disposte ad accettare.