Colloqui di pace. Friedrich Merz: “L’Iran sta umiliando gli Stati Uniti”

AgenPress. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che i leader iraniani stanno umiliando i funzionari statunitensi inviando inviati americani in Pakistan per negoziati, salvo poi ripartire senza aver ottenuto risultati.

“Gli iraniani sono evidentemente molto abili nel negoziare, o meglio, molto abili nel non negoziare, permettendo agli americani di recarsi a Islamabad e poi ripartire senza ottenere alcun risultato”, ha affermato Friedrich Merz.

“Un’intera nazione viene umiliata dalla leadership iraniana, in particolare da queste cosiddette Guardie Rivoluzionarie. Spero quindi che tutto ciò finisca al più presto”, ha aggiunto.

Inoltre Merz ha affermato che era evidente che lo Stretto di Hormuz fosse stato almeno parzialmente minato. “Abbiamo offerto, anche in quanto europei, di inviare dragamine tedesche per bonificare lo Stretto di Hormuz”.