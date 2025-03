Meloni “dispiaciuta” per lo scontro Trump-Zelensky: no tifoserie ma obiettivo comune

AgenPress – “Dobbiamo essere bravi in questa fase a non dividere l’Occidente perché sarebbe esiziale per tutti”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa alla residenza dell’ambasciatore italiano a Londra al termine del vertice sull’Ucraina.

“Quello che sappiamo e quello che condividiamo e che abbiamo condiviso anche oggi è che in fondo tutti condividiamo lo stesso obiettivo, lo condivide l’Italia, lo condivide l’Europa, lo condivide la Nato, lo condividono gli Stati Uniti ed è arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, poi c’è da discutere come”.

“Abbiamo proposto che ci sia un incontro per parlarci in modo franco di che cosa vogliamo fare, di come vogliamo affrontare le sfide che si presentano, non solo il tema della pace in Ucraina. In un mondo che continua a cambiare e nel quale bisogna condividere gli obiettivi, gli scenari: io penso che lavorando con freddezza, non lasciandosi trascinare dalle emotività e ragionando in modo strategico questo “incontro tra Usa e Ue “sia assolutamente a portata di mano, è sicuramente quello per cui l’Italia lavora”, ha aggiunto.

“Nessuno si può permettere una pace che non rimanga: non possiamo permettercelo noi, né l’Ue, né gli Usa. Ho la percezione che gli Usa vogliano la pace e velocemente. E che è anche interesse degli usa che dopo la pace non si torni indietro”.

A che le ha chiesto della possibile creazione di un ombrello atomico Ue, ha risposto: “E’ un tema che prende in considerazione il disimpegno Usa, quindi non è intelligente proporlo. Tutto quello che posso fare per mantenere l’Occidente unito lo farò”.

“Dobbiamo essere bravi in questa fase a non dividere l’Occidente perché sarebbe esiziale per tutti. Sono molto dispiaciuta di quello che è accaduto, non è utile in questa fase lasciarsi andare alle tifoserie” ma guardare “all’obiettivo comune”, ha detto ancora a proposito dell’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Bisogna guardare “alla politica estera con più profondità forse”. “L’ho trovato dispiaciuto, credo tutti i protagonisti”.