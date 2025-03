Ucraina: Provenzano (Pd); serve l’Europa, Meloni continua nell’ambiguità

AgenPress. “L’alternativa non può essere tra la pace e la guerra, perché la pace è interesse di tutti. Noi dobbiamo chiarire che l’alternativa è tra una pace europea, giusta e sicura, rispettosa del diritto internazionale, che assuma il punto di vista dell’aggredito e si faccia carico di una dose di giustizia oppure una pace degli imperialisti, che non è pace ma una resa alla sopraffazione, alla violenza e alla legge del più forte”.

Lo ha detto oggi a Trieste il responsabile Esteri del Pd Giuseppe Provenzano a un incontro pubblico dedicato alle emergenze della politica internazionale.

“La scena che abbiamo visto allo Studio Ovale è la rappresentazione più chiara e drammatica – ha spiegato l’esponente dem – della volontà di scardinare l’ordine internazionale come l’avevamo conosciuto e di costruire un nuovo ordine fondato sulla politica di potenza, dove contano solo i più forti e i deboli sono destinati a soccombere”.

Dunque, ha sostenuto Provenzano “per questo serve l’iniziativa di pace dell’Europa e noi come Italia dobbiamo scegliere da che parte stare. Giorgia Meloni non lo sta facendo, continua ad essere molto ambigua. Il mondo che abbiamo conosciuto nelle ultime tre o quattro generazioni – ha sottolineato il deputato dem – non c’è più”.