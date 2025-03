Previsioni Meteo del 5 Marzo 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 5 Marzo 2025.

AL NORD – Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni del Nord con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane, salvo innocui addensamenti al Nord-Ovest specie sulle Alpi. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti di rilievo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.