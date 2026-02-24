Previsioni Meteo del 25 Febbraio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 25 Febbraio 2026.
AL CENTRO – Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni tra cieli soleggiati e locali addensamenti bassi e banchi di nebbie. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo tra sole prevalente ed ancora locali addensamenti bassi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, ma anche nubi basse e banchi di nebbia su coste e pianure.
AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni, nubi basse su settori adriatici e coste della Sardegna. Al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti bassi specie su regioni tirreniche e Isole Maggiori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e locali nubi basse specie su Sardegna e Sicilia.
Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento su tutta l’Italia, salvo una lieve flessione negativa nei valori massimi al Nord.