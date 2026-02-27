Previsioni Meteo del 28 Febbraio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 28 Febbraio 2026.
AL CENTRO – Al mattino tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente coperti; nubi basse lungo le regioni Adriatiche. Al pomeriggio attese schiarite sulle regioni Tirreniche, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite, ma anche nubi basse e banchi di nebbia su coste e pianure.
AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile al mattino con cieli a tratti coperti con nubi basse su settori adriatici e coste della Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse specie su settori Adriatici e su Sardegna e Sicilia.
Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo; massime in diminuzione al nord, generalmente stabili altrove.