Previsioni Meteo del 10 Marzo 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 10 Marzo 2026
AL CENTRO – Al mattino nuvolosità compatta in transito con deboli piogge tra Marche e Umbria; al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali a partire dai settori Appenninici, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata e i nottata torna la stabilità salvo qualche piovasco tra Toscana e Umbria.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale, variabilità asciutta sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento sui medesimi settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.