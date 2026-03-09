type here...

Previsioni Meteo del 10 Marzo 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 10 Marzo 2026

AL NORD – Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, nevose dai 1400-1500 metri. Al pomeriggio poche variazioni con isolati piovaschi tra Piemonte, Liguria e alte pianure Venete. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma uggioso su tutti i settori.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità compatta in transito con deboli piogge tra Marche e Umbria; al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali a partire dai settori Appenninici, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata e i nottata torna la stabilità salvo qualche piovasco tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale, variabilità asciutta sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento sui medesimi settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo ovunque; massime stabili o in calo al nord e stazionarie o in aumento al centro-sud.
