Previsioni Meteo del 10 Marzo 2026

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità compatta in transito con deboli piogge tra Marche e Umbria; al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali a partire dai settori Appenninici, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata e i nottata torna la stabilità salvo qualche piovasco tra Toscana e Umbria.