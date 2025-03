Sen. Scilipoti Isgrò: “La Libertà è un valore imprescindibile per le scelte politiche nel Mondo”

AgenPress. Il Senatore Domenico Scilipoti, Presidente di Unione Cristiana, è stato ospite nel programma Buongiorno Italia di Casa Radio, dal direttore Giovanni Lacagnina, dove ha trattato questioni di rilevanza internazionale e politica.

Durante l’intervista, Scilipoti ha espresso il suo punto di vista su alcuni dei temi più discussi a livello mondiale, partendo dalla politica di Donald Trump per arrivare alla crisi dell’Unione Europea, fino a riflettere sulla libertà e sulla sua importanza nella società contemporanea.

In merito alla politica di Donald Trump, Scilipoti Isgrò ha sottolineato come l’ex presidente degli Stati Uniti abbia sempre agito con l’intento di promuovere gli interessi americani, una politica chiara che ha avuto implicazioni globali. “Trump svolge una politica a favore degli Stati Uniti”, ha dichiarato il Senatore, riferendosi alla sua visione protezionista e isolazionista che ha caratterizzato la sua presidenza. Secondo Scilipoti, questa impostazione non riguarda solo gli Stati Uniti, ma influisce profondamente sulle dinamiche internazionali, specialmente in Europa, che si trova a dover fronteggiare la crescente influenza di una superpotenza come gli Stati Uniti. La debolezza politica dell’Europa, secondo il Senatore, è evidente e ha reso difficile la risposta del continente alle politiche americane. “L’Europa è debole e si vede”, ha affermato, indicando come la mancanza di un’azione unitaria e di una leadership forte abbia messo l’Europa in difficoltà nelle trattative con gli Stati Uniti.

Un altro punto critico che Scilipoti ha sollevato riguarda l’eventualità che gli Stati Uniti impongano dazi all’Europa, una situazione che potrebbe avere effetti devastanti sull’economia europea, già provata da altre crisi globali. In questo senso, il Senatore ha avvertito che, se la politica dei dazi dovesse intensificarsi, l’Unione Europea si troverebbe ad affrontare una “situazione molto difficile”. La prospettiva di un conflitto commerciale con gli Stati Uniti potrebbe minacciare ulteriormente la stabilità economica dell’Europa, spingendo la necessità di una risposta più decisa e coesa da parte degli Stati membri.

Scilipoti ha poi affrontato il tema dell’egemonia globale degli Stati Uniti, che considera un elemento centrale della politica internazionale.

L’Europa, a suo avviso, non ha mai pienamente considerato il peso che gli Stati Uniti esercitano sulla scena mondiale, né ha previsto adeguatamente le implicazioni di questa egemonia. “La politica di Trump sarà molto dura”, ha affermato, riferendosi al fatto che la politica estera americana, sotto la guida di Trump, avrà ripercussioni globali che l’Europa non può ignorare. Senza una risposta forte e unitaria, l’Europa rischia di essere marginalizzata, con conseguenze economiche e politiche che potrebbero indebolire ulteriormente la posizione del continente nel contesto internazionale.

Il Senatore ha anche voluto parlare del Papa, esprimendo preoccupazione per la sua salute e augurandogli una pronta ripresa. Papa Francesco, secondo Scilipoti, è una figura di grande rilevanza non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per il mondo intero. “Spero che il Papa si rimetta”, ha dichiarato, riconoscendo l’importanza del suo ruolo come guida spirituale e morale, non solo per i cattolici, ma per tutti coloro che cercano un messaggio di speranza in un mondo sempre più complesso. La figura del Papa, ha aggiunto Scilipoti, è fondamentale soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, in cui la sua voce di pace e giustizia ha il potere di unire le persone e di offrire soluzioni ai conflitti che attraversano il nostro mondo.

Infine, Scilipoti ha voluto approfondire un tema che considera cruciale per il nostro tempo: la libertà. “Uno dei grandi temi, e direi persino centrale del nostro tempo, è ‘la libertà’”, ha affermato il Senatore, mettendo in evidenza come questo valore debba essere al centro delle scelte politiche e sociali delle nazioni. La libertà, secondo Scilipoti, non è solo un diritto individuale, ma una condizione fondamentale per il benessere e il progresso delle società. In un mondo sempre più globalizzato, in cui le nazioni sono interconnesse tra loro, il concetto di libertà assume una valenza universale, trascendendo i confini geografici e culturali. Il Senatore ha ricordato un suo recente intervento a San Paolo, in Brasile, dove ha partecipato a una conferenza presso la Facoltà di Diritto dell’Università locale, per parlare proprio di libertà, delle sue implicazioni legali, politiche e morali, in un mondo sempre più interdipendente.

Concludendo, l’intervento di Domenico Scilipoti ha toccato alcune delle tematiche più rilevanti dell’attualità internazionale, offrendo spunti di riflessione sulla posizione dell’Italia e dell’Europa nel panorama globale. L’analisi del Senatore ha evidenziato la necessità di una maggiore coesione e di una leadership forte in Europa, di una risposta decisa alla politica americana, e dell’importanza di tutelare il valore della libertà, che deve essere sempre al centro delle politiche e delle decisioni globali. Il suo intervento è stato un richiamo a un impegno maggiore da parte delle istituzioni per rispondere alle sfide che il mondo sta affrontando, senza dimenticare mai l’importanza di difendere i principi fondamentali che dovrebbero guidare ogni azione politica e sociale.