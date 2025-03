Base Aviano: Rojc (Pd), Governo chiarisca se Usa si disimpegnano

“In Senato interrogazione a Crosetto e Tajani“

AgenPress. “Non possiamo restare a guardare mentre vengono prese decisioni sul destino delle basi americane in Italia, credo sia nel diritto dell’Italia essere messa a conoscenza delle intenzioni che riguardano pezzi rilevanti del sistema difensivo europeo e che impattano notevolmente sui territori in termini economici. Sono motivo di preoccupazione le recentissime notizie sul blocco delle assunzioni dei civili italiani e fino a data da destinarsi nelle basi Usa in Italia. Auspico che tutte le forze di maggioranza vorranno attivarsi per tutelare gli interessi del nostro Paese e dei nostri lavoratori”.

Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) annunciando per domani il deposito di un’interrogazione in merito alla situazione di incertezza creatasi nelle basi Usa e in particolare ad Aviano (Pordenone) dopo le iniziative del capo del Doge Elon Musk, anche nei confronti dei lavoratori italiani.

“Ai ministri Crosetto e Tajani ho chiesto di attivarsi – spiega la senatrice – per capire se e in quale grado ci possa essere un disimpegno delle forze strategiche dalle basi Nato in Italia, e ad Aviano in particolare. Bisogna essere preparati nel caso giunga una conferma in tal senso e il Governo deve prevedere da adesso di muoversi per accompagnare la redislocazione stanziando risorse – aggiunge – per evitare un contraccolpo insostenibile per tutta la Destra Tagliamento e l’intero Friuli Venezia Giulia”.