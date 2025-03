Adriano Paroli (FI) su Salvini: “Tiene il piede in due scarpe tra Trump e la pace”

AgenPress. Il Senatore Adriano Paroli, Vice Capogruppo di Forza Italia, incalzato da Dino Giarrusso sulle contraddizioni interne della maggioranza, si esprime su Lega e Matteo Salvini all’interno del programma radiofonico “In Dino Veritas” condotto da Dino Giarrusso e Martina Gatto, su Radio Cusano Campus.

“Salvini e la Lega ci hanno abituato ad un certo movimentismo. Ciò che non capisco di Salvini è che lui dice di essere il primo tifoso di Trump, poi Trump dice all’Europa che deve spendere in armamenti e lui dice di no, ci spieghi questa cosa.

Io credo che Salvini stia cercando, come molti politici, di tenere il piede in due scarpe, quindi da un lato dice di sì a Trump e dall’altro dice di sì alla pace, siamo tutti favorevoli alla pace.”