Previsioni Meteo del 14 Marzo 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 14 Marzo 2025.

AL NORD – Al mattino maltempo intenso e diffuso con neve sulle Alpi oltre 1100-1300 metri e in Appennino oltre i 1500 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora tempo instabile con neve a quote medie sulle Alpi, più asciutto in Pianura Padana. In serata e nella notte ancora precipitazioni sparse, neve sulle Alpi dai 1200-1200 metri e in Appennino dai 1500 metri.

AL CENTRO – Al mattino tempo instabile con piogge ed acquazzoni sparsi, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio ancora instabilità con maltempo anche intenso tra Toscana e Umbria, locali rovesci sulle altre regioni. In serata e in nottata residui fenomeni sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sparse su Sardegna, Campania, Molise e Puglia settentrionale, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto con cieli poco nuvolosi e soleggiati sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulla Sardegna con possibili piovaschi.