UNICAL convegno sulla figura di Dossetti

AgenPress. Il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Calabra, organizza la prima giornata di studio in preparazione al meeting La Calabria: Crocevia del Mediterraneo verso un Nuovo Umanesimo Integrale.

L’evento si terrà lunedì 24 marzo alle ore 9:30 presso la Consolidata 13C, Ponte Coperto, dell’Università della Calabria. Al centro della giornata di studio sarà la figura di Giuseppe Dossetti, il cui pensiero e la cui esperienza politica, ecclesiale e culturale verranno analizzati da diverse prospettive.

Dopo i saluti di Franco Rubino, Direttore del DISCAG, l’incontro sarà introdotto da Don Guido Quintieri, Direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di San Marco Argentano – Scalea. Michele Leonetti si soffermerà sugli aspetti biografici di Dossetti, ripercorrendo il suo ruolo nella Costituente, l’impegno politico e la scelta spirituale. Elia Fiorenza analizzerà il legame tra il suo pensiero e il Concilio Vaticano II, sottolineando il contributo che Dossetti ha offerto ai lavori conciliari e il suo influsso sulle successive evoluzioni della Chiesa. Giacomo Fuscaldo affronterà le implicazioni giuridiche del suo pensiero, mentre Maria Carmela Passarelli esaminerà le ricadute economiche e sociali della sua visione.

L’incontro si concluderà con l’intervento di Enrico Caterini, professore ordinario di Diritto Privato. La giornata di studio si propone come un’occasione per riflettere sulla figura di Dossetti e sul suo contributo alla costruzione di un umanesimo integrale, in relazione alle sfide del presente.