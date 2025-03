Romano (NM): “Meloni insultata solo per avere espresso suo pensiero. De Gasperi ha prevalso su Spinelli”

‘Meloni chiama le cose con il loro nome. Per fortuna il modello di Europa di De Gasperi ha avuto la meglio su quello di Spinelli’

AgenPress. ‘Il premier Giorgia Meloni ha avuto il merito della chiarezza e della verita’: con tutto il rispetto per gli autori del manifesto di Ventotene, il modello utopico di Spinelli, Rossi e Colorni, con il loro vagheggiare il socialismo diffuso, l’abrogazione della proprietà privata e della sovranità degli Stati nazionali non ha avuto la meglio sul modello di Europa di De Gasperi, molto più liberale e per nulla socialista.

Giorgia Meloni ha spesso la buona abitudine di chiamare le cose con il loro nome e questo fa indispettire chi non ha la stessa abitudine. Gli elettori pero’ ne aprezzano l’autenticita’. Meloni non ha inteso offendere gli autori ma ha solo espresso una critica sul contenuto che, sebbene elaborato in tempi difficili, non ha trovato e non trova attuazione nemmeno oggi.

Democrazia vuol dire anche e soprattutto rispettare chi ha un’opinione diversa dalla tua. Gli insulti al Premier Meloni e le polemiche strumentali qualificano i loro autori in modo lampante’.

Cosi Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati stamane su SkyTg24.