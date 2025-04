Previsioni Meteo del 15 Aprile 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 15 Aprile 2025.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse sulla Campania. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, locali spazi di sereno sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi; piogge sparse in arrivo nella notte sulla Sardegna.