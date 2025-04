Bankitalia: debito pubblico a 3.024 miliardi

Unione Naz. Consumatori: nuovo record storico, per la 2° volta sopra i 3 mila miliardi. Debito pari a 114 mila e 555 euro a famiglia

AgenPress. Secondo Bankitalia, lo scorso febbraio il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 42,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.024,3 miliardi.

“Record storico! Per la seconda volta si supera la soglia monstre di 3 mila miliardi che era stata raggiunta nel mese di novembre 2024, quando ci si era fermati a 3.005.633. Un primato di cui faremmo volentieri a meno e che ci impedisce di usare la spesa pubblica per fronteggiare come dovremmo situazioni di emergenza, come quella che potrebbe verificarsi a fronte di una guerra dei dazi. Non è accettabile fare il gioco delle tre carte con stanziamenti già previsti per altre esigenze, dando con la mano destra quello che viene tolto con la sinistra” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se fosse un debito a italiano sarebbe pari a oltre 51 mila euro, 51 mila e 268 euro. Mentre se fosse il debito di una famiglia si arriverebbe a 114 mila e 555 euro. Da non dormirci la notte” conclude Dona.