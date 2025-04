San Pietroburgo. 19enne condannata a quasi tre anni in una colonia penale dopo una protesta poetica contro la guerra

AgenPress – Un tribunale di San Pietroburgo ha condannato la diciannovenne Darya Kozyreva a due anni e otto mesi di reclusione in una colonia penale per aver presumibilmente “screditato” l’esercito russo, ad esempio affiggendo una citazione di una poesia ucraina su un monumento.

Kozyreva è stata arrestata il 24 febbraio 2024, dopo aver affisso un verso tratto da “Il mio testamento” di Taras Shevchenko alla sua statua a San Pietroburgo, secondo l’organizzazione russa per i diritti umani OVD-Info . Il brano recitava: “Oh, seppellitemi, poi risorgete / E spezzate le vostre pesanti catene / E innaffiate con il sangue dei tiranni / La libertà che avete conquistato”.

Un secondo caso è stato intentato contro di lei ad agosto, dopo che aveva rilasciato un’intervista a Radio Free Europe in cui aveva definito la guerra della Russia in Ucraina “mostruosa” e “criminale”.

Durante una delle sue udienze, Kozyreva si è difesa affermando di aver “semplicemente recitato una poesia e incollato una citazione in ucraino, niente di più”, ha dichiarato l’ufficio stampa del tribunale di San Pietroburgo. Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri avrebbero chiesto una condanna a sei anni.

“La bandiera nazionale sventola ancora su Kiev, e sventolerà sempre”, ha dichiarato Kozureva nella sua ultima dichiarazione in tribunale, secondo quanto riportato dal quotidiano indipendente russo Mediazona . “Sogno ancora che l’Ucraina reclami ogni centimetro del suo territorio: il Donbass, la Crimea, tutto. E credo che un giorno lo farà. La storia giudicherà, e giudicherà con equità. Ma l’Ucraina ha già vinto. Ha vinto. Tutto qui.”

Kozyreva è già stata presa di mira dalle autorità in passato.

Secondo quanto riportato da OVD-Info, la donna è stata arrestata nel dicembre 2022, mentre frequentava ancora il liceo, per aver scritto “Assassini, avete bombardato. Giuda”, su un’installazione cittadina in onore del gemellaggio tra San Pietroburgo e Mariupol occupata .

In seguito è stata multata per aver “screditato” l’esercito ed espulsa dall’università per un post sulla “natura imperialista della guerra”, secondo il gruppo per i diritti umani Memorial, che l’ha riconosciuta come prigioniera politica.

“Daria Kozyreva è stata punita per aver citato un classico della poesia ucraina del XIX secolo, per essersi espressa contro una guerra ingiusta e per essersi rifiutata di tacere”, ha dichiarato Natalia Zviagina, direttrice di Amnesty International per la Russia, in una nota. “Chiediamo il rilascio immediato e incondizionato di Daria Kozyreva e di tutti coloro che sono stati imprigionati in base alle ‘leggi sulla censura di guerra’”.

La Russia ha una lunga storia di tentativi di reprimere il dissenso contro la guerra tra le sue giovani generazioni. L’anno scorso, la CNN ha riportato che almeno 35 minorenni sono stati accusati di reati politici in Russia dal 2009, secondo OVD-Info. Di questi, 23 casi sono stati avviati da quando la Russia ha iniziato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022.

Attualmente, secondo un conteggio di OVD-Info, in Russia sono più di 1.500 le persone incarcerate per motivi politici, con la repressione del dissenso da parte di Mosca in intensificazione dall’inizio della guerra. Tra allora e dicembre 2024, almeno 20.070 persone sono state arrestate per opinioni contrarie alla guerra e si sono verificati 9.369 casi di “screditamento dell’esercito”, relativi ad azioni come post sui social media o l’indossare abiti con simboli della bandiera ucraina, secondo OVD-Info.