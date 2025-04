Usa. Trump: i negoziati di pace sono in un punto cruciale. Né Russia né Ucraina mi stanno prendendo in giro

AgenPress – Donald Trump ha affermato che i negoziati tra Ucraina e Russia stanno “arrivando al punto cruciale” e ha insistito sul fatto che nessuna delle due parti lo sta “giocando” nel suo tentativo di porre fine a questa guerra estenuante. Trump ha aggiunto di credere che sia la Russia che l’Ucraina stiano ancora mostrando entusiasmo per porre fine alla guerra.

Trump ha parlato venerdì, poco dopo che il Segretario di Stato Marco Rubio aveva avvertito che gli Stati Uniti potrebbero “passare oltre” il tentativo di raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina se non ci saranno progressi nei prossimi giorni, dopo mesi di sforzi falliti per porre fine ai combattimenti.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato:

Ora, se per qualche ragione una delle due parti rende le cose molto difficili, diremo semplicemente che siete degli sciocchi. Siete degli sciocchi, gente orribile.

E noi faremo un piccolo passo indietro. Ma speriamo di non doverlo fare.

La cupa valutazione di Rubio è giunta dopo che i colloqui storici a Parigi tra funzionari statunitensi, ucraini ed europei hanno prodotto le linee guida per i passi verso la pace e sembrano aver fatto registrare alcuni progressi attesi da tempo. Un altro incontro è previsto la prossima settimana a Londra e Rubio ha suggerito che potrebbe essere decisivo nel determinare se l’amministrazione Trump continuerà il suo coinvolgimento.

“Stiamo raggiungendo un punto in cui dobbiamo decidere se questo è possibile o meno”, ha detto Rubio ai giornalisti a Parigi. “Perché se non lo è, allora penso che andremo avanti e basta. Questa non è la nostra guerra. Abbiamo altre priorità su cui concentrarci”.