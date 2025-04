Previsioni Meteo del 23 Aprile 2025

AL NORD – Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con locali rovesci, più asciutto al Nord-Ovest con cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulla Liguria. Tra la serata e la notte passaggio instabile da ovest verso est con piogge, temporali e nevicate sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con locali piogge nelle zone interne. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulle coste. In serata fenomeni in assorbimento e ampie schiarite, ma nella notte nuovo peggioramento con piogge sulla Toscana.