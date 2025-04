Previsioni Meteo del 1° Maggio 2025

AL NORD – Al mattino cieli soleggiati ovunque; al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di nord-est, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sui rilievi alpini.

AL CENTRO – Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne su tutti i settori; in serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con locali addensamenti sulle coste del basso Lazio.