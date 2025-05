Circolo Canottieri Roma è tra i campi d’alto livello scelti dai Campioni degli Internazionali BNL d’Italia

Sabalenka, Errani, Ostapenko, Fils e molti altri campioni, hanno scelto i campi del Circolo Canottieri Roma per i loro allenamenti

AgenPress. Anche quest’anno il Circolo Canottieri Roma è stato scelto fra i campi di alto livello per l’allenamento dei Campioni che parteciperanno agli Internazionali BNL d’Italia, a conferma della qualità delle sue strutture e della tradizione sportiva che lo contraddistingue.

Dal 5 al 10 maggio, il Circolo apre le porte ai protagonisti del tennis mondiale in preparazione al torneo in programma al Foro Italico dal 5 al 18 maggio. Un’opportunità straordinaria per tutti i soci e appassionati di tennis, che potranno apprezzare da vicino il talento e l’energia dei migliori tennisti al mondo, in un contesto esclusivo e immerso nel cuore della Capitale.

Tra ieri ed oggi sono scese in campo per il tennis femminile: Aryna Sabalenka, Sara Errani, Jelena Ostapenko Haddad Maia, Leylah Annie Fernandez, Vondrousova e Kalinskaya.

Per Aryna Sabalenka, un omaggio floreale da parte del Circolo in occasione del suo compleanno di ieri, consegnato dal Segretario Generale, Marcello Scotto.

Anche il tennis maschile ha regalato spettacolo: Tsitsipas, Medjedovic, Bautista Agut, Lorenzo Sonego, Arthur Fils, Etcheverry, Dimitrov e Jarry, hanno calcato i campi del circolo permettendo a soci e spettatori di assistere a sessioni tecniche e intensi momenti di preparazione.

Gli allenamenti continueranno per tutta la settimana, dal 5 al 10 maggio, offrendo un’occasione unica per respirare l’atmosfera del grande tennis.