Previsioni Meteo del 7 Maggio 2025

AL NORD – Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1900-2100 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con acquazzoni sparsi e locali temporali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni soprattutto al Nord-Est con neve fin verso i 1800 metri.

AL CENTRO – Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio con nuvolosità irregolare associata. Al pomeriggio fenomeni attesi anche tra Marche e Abruzzo, localmente a carattere temporalesco. In serata e in nottata tempo in miglioramento salvo residui piovaschi tra Toscana, Umbria e Marche.