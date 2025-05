AgenPress. Previsioni Meteo dell’ 8 Maggio 2025.

AL NORD – Al mattino nuvolosità a tratti compatta specie sulle regioni di nord-est con piogge sparse; al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con piogge e temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni che insistono su Alpi e Prealpi, con neve in calo nella notte fin verso i 1800 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino molte nubi in transito tra Puglia, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piovaschi in Molise, poche variazioni sul resto dei settori. In serata e in nottata nuvolosità in progressivo aumento specie tra Calabria e Sicilia, su quest’ultima con deboli precipitazioni a partire dai settori occidentali.