Vibo Valentia celebra le Eccellenze Mediterranee: a Pierfranco Bruni il premio per la cultura

AgenPress. La Calabria che costruisce futuro attraverso identità, bellezza e dialogo avrà il suo red carpet venerdì 5 giugno alle ore 17:30, al 501 Hotel di Vibo Valentia. Torna il “Premio Eccellenze Mediterranee”, riconoscimento promosso dall’Associazione Culturale Elice in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Tropea, per valorizzare personalità che hanno fatto del Mediterraneo una missione culturale e civile.

Un evento che unisce istituzioni, arte e società civile, con il patrocinio del 501 Hotel e della Gioielleria Franzè, partner di un progetto che punta a promuovere le eccellenze del territorio e il dialogo tra culture. La conduzione è affidata alla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Russo.

Il premio a Pierfranco Bruni: la parola come identità mediterranea.

Tra i riconoscimenti più attesi, quello conferito a Pierfranco Bruni, italianista, critico letterario, scrittore e intellettuale tra le voci più autorevoli della cultura del Mezzogiorno. Un premio che ne suggella l’impegno decennale nella valorizzazione del Mediterraneo come spazio di pensiero, memoria e bellezza. Autore di un’opera vasta che intreccia letteratura, filosofia ed estetica, Bruni ha fatto della grecità, del mito e del viaggio i cardini di una riflessione che restituisce alla Calabria il ruolo di ponte tra sponde e civiltà. Il suo lavoro critico e la sua scrittura, eleganti e profonde, hanno reso la parola strumento di identità e di futuro, in piena sintonia con lo spirito del Premio.

Gli altri premiati e l’eccellenza calabrese.

Nel corso della serata saranno insigniti del Premio anche: Wanda Ferro, sottosegretario di Stato agli Interni; Raffaella Fiorani, dirigente nazionale della Società Dante Alighieri; Mariarosaria Russo, dirigente scolastico; Fulvia Toscano, direttrice di NaxosLegge; Rey Sciutto, divulgatore d’arte; l’Istituto Nautico di Pizzo, eccellenza nella formazione e nella cultura del mare; e la Fidapa, Sezione di Vibo Valentia.

A impreziosire la manifestazione, la presenza del maestro orafo Gerardo Sacco, protagonista di una raffinata sfilata delle sue creazioni, simbolo di una tradizione che racconta la Calabria nel mondo. In programma anche un’esposizione di opere pittoriche di artisti calabresi dedicate ai temi del Mediterraneo, dell’identità culturale, della memoria e delle radici territoriali: un percorso che unisce arte contemporanea e tradizione.

Un Mediterraneo da costruire.

Il “Premio Eccellenze Mediterranee” nasce per dare voce a figure che, con impegno professionale e umano, rappresentano il Mediterraneo come luogo di dialogo, identità, bellezza e crescita culturale. Una serata per celebrare una Calabria laboriosa, che lavora per un futuro solido e condiviso, dove cultura, istituzioni e arte si incontrano oltre ogni confine.