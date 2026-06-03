Caso Minetti, i legali all’attacco: “Chiediamo i danni a Il Fatto Quotidiano, Cartabianca e Report”

AgenPress. Si apre un nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge Nicole Minetti. I legali della ex consigliera regionale lombarda e dell’imprenditore Giuseppe Cipriani hanno annunciato di aver avviato azioni giudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti de Il Fatto Quotidiano e delle trasmissioni televisive Cartabianca e Report.

Al centro della vicenda vi sono alcune notizie di stampa che avevano portato la Procura Generale di Milano a svolgere ulteriori verifiche nell’ambito della domanda di grazia presentata da Minetti. Tuttavia, secondo quanto emerso dagli accertamenti dell’autorità giudiziaria, tali notizie si sarebbero rivelate infondate.

In una nota congiunta, gli avvocati Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi hanno sottolineato come la Procura Generale abbia accertato che “i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito” in relazione all’istanza di grazia.

I difensori hanno dichiarato di prendere atto dell’esito delle verifiche condotte dalla Procura Generale di Milano, evidenziando che le notizie diffuse e oggetto degli approfondimenti investigativi si sono rivelate “tutte non vere come accertato dall’Autorità Giudiziaria”.

Per questo motivo, i legali hanno ribadito di aver già intrapreso iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere il risarcimento dei danni che, a loro avviso, sarebbero stati subiti dai due assistiti a seguito della diffusione delle informazioni contestate.

La vicenda si inserisce nel percorso della richiesta di grazia avanzata da Nicole Minetti, sulla quale la Procura Generale ha svolto gli approfondimenti necessari senza rilevare elementi nuovi tali da modificare il quadro probatorio già acquisito. L’esito delle verifiche rappresenta ora un elemento centrale nella strategia difensiva dei legali, che puntano a far valere nelle sedi competenti le conseguenze derivanti dalla pubblicazione delle notizie ritenute non corrispondenti al vero.

Resta ora da vedere quale sarà l’evoluzione del contenzioso civile annunciato dagli avvocati e quali saranno le eventuali risposte delle testate giornalistiche e delle trasmissioni televisive coinvolte nella vicenda.