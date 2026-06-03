Netanyahu afferma di avere “divergenze tattiche” con Trump

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto riferimento a una telefonata molto polemica tra lui e il presidente Donald Trump, nella quale Trump ha espresso il suo disappunto nei confronti di Netanyahu per gli attacchi israeliani contro il Libano.

Durante un’intervista rilasciata alla CNBC, Netanyahu si è rifiutato di commentare direttamente la telefonata , ma ha fatto riferimento in termini più generali a “divergenze tattiche” con Trump.

“A volte, come nelle migliori famiglie, ci sono disaccordi tattici”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto: “Troviamo sempre un modo per risolverli, e lo facciamo da grandi amici”.

“Possiamo non essere d’accordo la mattina” e finire per essere d’accordo nel pomeriggio, ha affermato. Ha anche affermato che lui e Trump “sono d’accordo sulle cose principali”.

Ha anche detto che Trump è stato “il più grande amico di Israele” e che i due si sentono ogni due giorni.

Secondo un articolo pubblicato da Axios, Trump avrebbe attaccato duramente Netanyahu per i continui attacchi israeliani in Libano, che minacciano l’accordo di pace tra Stati Uniti e Libano. “Sei un fottuto pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il culo. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo”, avrebbe detto Trump.

In un’intervista pubblicata mercoledì, Trump ha confermato di aver espresso il suo disappunto a Netanyahu riguardo al Libano durante una telefonata, pur non confermando le parole riportate da Axios.