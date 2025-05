Casarin (ex arbitro): “Gli allenatori? Dovrebbero stare seduti in panchina come una volta”

AgenPress. Paolo Casarin, ex arbitro e designatore arbitrale, è intervenuto nel corso della trasmissione “Tutto il mio calcio e non solo” condotta dal Direttore Ezio Luzzi su Elleradio. Interpellato sul battibecco tra le panchine avvenuto nel corso dell’ultima giornata di campionato, che ha visto coinvolti gli allenatori Cristian Chivu, Antonio Conte, Simone Inzaghi e Marco Baroni, ha dichiarato:

“Il calcio emoziona tutti, anche gli allenatori, che salvo qualcuno sono tutti dei ragazzi o poco più. Inzaghi e Baroni si sono persino messi a vedere la partita insieme! Domenica c’è stato un eccesso di agitazione che ha impressionato l’arbitro. Io li metterei seduti in panchina come una volta, anche se ciò li allontana dal campo, non possono parlare con i giocatori e così via, perciò va bene anche così.“