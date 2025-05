Previsioni Meteo del 24 Maggio 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 24 Maggio 2025.

AL NORD – Al mattino tempo instabile tra Lombardia e Triveneto con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1700-1800 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino con locali acquazzoni o temporali. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con anche ampie schiarite.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti in Abruzzo con locali piogge. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Lazio e Abruzzo con acquazzoni e temporali, più asciutto altrove. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con precipitazioni scarse. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo tra Molise e Campania e sulla Sardegna orientale, nuvoloso con locali piogge altrove. In serata e nella notte peggiora tra Sicilia e Calabria con piogge e temporali, più asciutto sulle altre regioni con anche delle schiarite.

Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in calo al Sud e sulla Sicilia.