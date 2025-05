Al via il Roland Garros 2025. In serata omaggio a Rafael Nadal detentore di 14 titoli del torneo

AgenPress. Il Roland Garros 2025 ha preso ufficialmente il via oggi, domenica 25 maggio, a Parigi, segnando l’inizio della 124ª edizione del prestigioso torneo su terra rossa. Il torneo si svolgerà fino all’8 giugno presso lo Stade Roland Garros, con le finali femminile e maschile previste rispettivamente per il 7 e l’8 giugno.

Un inizio bagnato ma promettente

La giornata inaugurale è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge che hanno interrotto temporaneamente le partite sui campi esterni. Tuttavia, gli incontri sui campi principali, come il Philippe Chatrier, sono proseguiti regolarmente grazie ai tetti retrattili.

I protagonisti in campo

Tabellone maschile: Carlos Alcaraz, campione in carica e testa di serie numero 2, arriva a Parigi in ottima forma, con 30 vittorie stagionali e tre titoli, inclusi quelli di Montecarlo e Roma. Il suo principale rivale è Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo, mentre Novak Djokovic, pur non essendo al massimo della forma, resta un contendente per il titolo .

Tabellone femminile: Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking WTA, ha iniziato il torneo con una vittoria convincente su Kamilla Rakhimova (6-1, 6-0). Iga Swiatek, vincitrice delle ultime tre edizioni, cercherà di difendere il titolo nonostante una stagione 2025 senza successi su terra battuta.

Gli italiani in gara

La giornata ha visto in campo diversi tennisti italiani: Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Luca Nardi, Lucrezia Stefanini e Matteo Gigante. Musetti ha ottenuto una vittoria convincente, mentre gli altri hanno affrontato sfide impegnative.

Omaggio a Rafael Nadal

In serata, tra le 18:00 e le 19:00, Roland Garros renderà omaggio a Rafael Nadal, detentore di 14 titoli del torneo. La cerimonia, organizzata con la partecipazione della famiglia e di ex rivali come Novak Djokovic e Roger Federer, celebrerà la straordinaria carriera del campione spagnolo.

Come seguire il torneo

In Italia, il Roland Garros 2025 è trasmesso in diretta su Eurosport e disponibile in streaming su Discovery+ e Sky Go. Per gli appassionati, il sito ufficiale del torneo offre aggiornamenti in tempo reale, risultati e statistiche dettagliate .