Norris trionfa a Monaco: beffato Leclerc in casa, vittoria storica per la McLaren

AgenPress. In una delle gare più emozionanti degli ultimi anni nel Principato, Lando Norris conquista una vittoria memorabile nel Gran Premio di Monaco, superando Charles Leclerc proprio sulle strade di casa del monegasco. Il pilota della McLaren ha messo in scena una performance impeccabile, sfruttando una strategia perfetta e un passo gara irresistibile per conquistare il gradino più alto del podio.

Leclerc deluso davanti al suo pubblico

Per Charles Leclerc, che partiva dalla pole position per la terza volta a Monaco, sembrava finalmente arrivato il giorno della rivincita con il destino. Il pilota della Ferrari ha mantenuto la testa nelle fasi iniziali della gara, ma un tempismo sfortunato con il pit stop durante una safety car ha aperto la porta alla rimonta di Norris.

Il monegasco ha lottato con tenacia fino all’ultimo giro, ma non è riuscito a contenere l’inglese, che lo ha sopravanzato al 48° giro con un sorpasso deciso alla chicane del porto, approfittando anche di gomme più fresche e una McLaren in stato di grazia.

McLaren da sogno, Norris al top

Quella di oggi non è solo la prima vittoria stagionale per Norris, ma anche la prima vittoria della McLaren a Monaco dal lontano 2008. Dopo anni di ricostruzione, la scuderia di Woking sembra finalmente tornata ai vertici, con una monoposto competitiva su ogni tipo di tracciato.

“È incredibile vincere qui,” ha dichiarato Norris visibilmente emozionato. “Monaco è speciale per ogni pilota, ma farlo battendo Leclerc davanti al suo pubblico lo rende ancora più significativo. La squadra ha fatto un lavoro pazzesco, oggi abbiamo dimostrato che possiamo lottare per grandi obiettivi.”

Ferrari: occasione persa

La Ferrari esce da Monte Carlo con un sapore amaro in bocca. Nonostante una macchina veloce e una pole di prestigio, la squadra non è riuscita a concretizzare. Leclerc ha chiuso secondo, mentre Sainz — penalizzato da una strategia conservativa — si è dovuto accontentare del quarto posto, alle spalle di Verstappen, che ha limitato i danni con una Red Bull non perfetta.

Classifica Piloti e Costruttori: la lotta si accende

Con questa vittoria, Norris accorcia sensibilmente il gap in classifica piloti, riaprendo i giochi per il mondiale. Leclerc mantiene la testa, ma la pressione cresce. Anche in ottica costruttori, McLaren si avvicina a Red Bull e Ferrari, promettendo una seconda parte di stagione infuocata.

Top 5 – GP di Monaco 2025:

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren)

La Formula 1 torna tra due settimane in Canada, dove Leclerc proverà a reagire e Norris cercherà conferme.