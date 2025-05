Previsioni Meteo del 27 Maggio 2025

AL NORD – Al mattino nuvolosità compatta in transito con precipitazioni sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi ma senza fenomeni intensi associati, sereno o poco nuvoloso sulle regioni di nord-ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL CENTRO – Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con acquazzoni e temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.