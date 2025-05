AgenPress. Gian Piero Gasperini è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma. Dopo nove anni alla guida dell’Atalanta, il tecnico piemontese ha incontrato nei giorni scorsi la dirigenza giallorossa, inclusi il presidente Dan Friedkin, il direttore sportivo Florent Ghisolfi e l’uscente Claudio Ranieri, in un summit tenutosi a Firenze presso il resort di proprietà della famiglia Friedkin .

L’incontro è stato descritto come positivo da tutte le parti coinvolte, con Gasperini che ha espresso interesse per il progetto romanista. Tuttavia, non si è ancora giunti a una firma definitiva. Il tecnico ha richiesto garanzie tecniche e chiarezza sulle strategie di mercato prima di prendere una decisione finale . Si prevede che Gasperini si prenda 48-72 ore per riflettere e comunicare la sua scelta.

La proposta della Roma prevede un contratto triennale con un’opzione per un quarto anno, a un salario annuale di circa 5 milioni di euro più bonus legati ai risultati, come la qualificazione alla Champions League . Inoltre, è stata discussa la possibilità di includere una percentuale sulle plusvalenze future, un elemento che potrebbe incentivare ulteriormente il tecnico.

Gasperini ha comunicato all’Atalanta la sua intenzione di lasciare il club, ma non è ancora stata formalizzata la rescissione del contratto. Nel frattempo, la Juventus, dopo il mancato ritorno di Antonio Conte, ha mostrato interesse per il tecnico, sebbene non ci siano stati contatti diretti fino ad ora.

Se l’accordo si concretizzerà, Gasperini porterà a Roma il suo stile di gioco offensivo e dinamico, basato su un sistema 3-4-3 con marcature a uomo e pressing alto. La sua esperienza e la capacità di valorizzare i giovani talenti potrebbero rappresentare un valore aggiunto per la squadra giallorossa.

La decisione finale è attesa nei prossimi giorni. I tifosi romanisti restano in attesa di una fumata bianca che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club.