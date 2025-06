Inzaghi dà l’addio all’Inter, andrà in Arabia

AgenPress. Simone Inzaghi ha ufficialmente lasciato l’Inter dopo quattro stagioni per intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita, accettando la proposta del club Al Hilal. La decisione arriva a pochi giorni dalla pesante sconfitta per 5-0 subita contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League, un risultato che ha chiuso una stagione priva di trofei per i nerazzurri, culminata anche con la perdita dello scudetto a favore del Napoli per un solo punto di distacco.

Arrivato sulla panchina dell’Inter nel 2021, Inzaghi ha guidato la squadra alla conquista di sei trofei: uno scudetto (2023-2024), due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Sotto la sua guida, l’Inter ha raggiunto due finali di Champions League in tre anni, perdendo contro il Manchester City nel 2023 e contro il PSG nel 2025.

La separazione tra Inzaghi e l’Inter è avvenuta di comune accordo, come confermato da entrambe le parti. Il tecnico ha espresso gratitudine verso il club, i tifosi e la dirigenza, definendo la sua esperienza a Milano come “un viaggio magnifico”.

Inzaghi è ora atteso a Riyadh, dove guiderà l’Al Hilal, una delle squadre più prestigiose della Saudi Pro League. Secondo le indiscrezioni, il contratto prevede un ingaggio di circa 26 milioni di euro netti a stagione fino al 2027, rendendolo uno degli allenatori più pagati al mondo.

L’Al Hilal, che vanta in rosa giocatori di alto profilo come Ruben Neves, Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly e Aleksandar Mitrovic, punta a rafforzare la propria posizione sia a livello nazionale che internazionale. Inzaghi debutterà ufficialmente alla guida del club saudita nel prossimo Mondiale per Club, dove affronterà il Real Madrid il 18 giugno.

Nel frattempo, l’Inter è alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i candidati più accreditati figurano Cesc Fàbregas, attualmente alla guida del Como, e Roberto De Zerbi, tecnico dell’Olympique de Marseille.

La partenza di Inzaghi segna la fine di un ciclo importante per l’Inter, che ora si prepara ad affrontare una nuova fase con l’obiettivo di mantenere alto il livello competitivo raggiunto negli ultimi anni.