Giornata dell’Ambiente: Fondazione OMRI in prima linea per un futuro equo, sostenibile e democratico

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025, la Fondazione Insigniti OMRI si unisce alle celebrazioni internazionali riaffermando il proprio impegno per un futuro più equo, sostenibile e democratico. La tutela dell’ambiente è uno dei pilastri dell’azione della Fondazione, che promuove progetti concreti rivolti in particolare alle nuove generazioni. Al centro, la consapevolezza che la protezione del pianeta è una responsabilità collettiva e un dovere etico verso le popolazioni di oggi e di domani

Il 5 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita dalle Nazioni Unite nel 1972 per richiamare l'attenzione delle istituzioni e dei cittadini sulle grandi sfide ambientali del nostro tempo e sull'urgenza di garantire alle generazioni future un pianeta sano, vivibile e sostenibile.

La Fondazione Insigniti OMRI considera la tutela dell’ambiente un valore fondante della propria missione etica e civile. L’impegno della Fondazione si esprime nella promozione di progettualità concrete e innovative, affidate al Prefetto Franco Gabrielli, Presidente del Comitato Consultivo per la Sicurezza dei Territori e delle Popolazioni, e all’ing. Paolo Ghezzi, Consigliere di Amministrazione della Fondazione e Responsabile Scientifico del Master di II livello in “Gestione e Controllo dell’Ambiente” presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

“Riteniamo che la salvaguardia dell’ambiente non possa più essere considerata un obiettivo isolato, ma un prerequisito essenziale per uno sviluppo realmente equo e globale” – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Insigniti OMRI.

“Fenomeni come il riscaldamento climatico, l’aumento degli eventi meteorologici estremi, la perdita della biodiversità, la crescente produzione di rifiuti e l’incremento dei consumi idrici rappresentano minacce sistemiche che richiedono risposte coordinate, multilivello e orientate al lungo periodo”.

“A fronte di questi scenari – ha aggiunto l’ing. Paolo Ghezzi – abbiamo lanciato il progetto ‘Ambiente e Democrazia’, un’iniziativa articolata che pone al centro le giovani generazioni, promuovendo consapevolezza, partecipazione attiva e responsabilità, sia individuale che collettiva.

La formazione nel settore ambientale, il coinvolgimento civico e l’alleanza tra istituzioni, scuola e ricerca rappresentano le fondamenta su cui costruire un futuro davvero sostenibile.”

Come ha più volte sottolineato il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione, «La protezione ambientale non è solo una questione ecologica, ma un imperativo etico e civile, essenziale per il benessere delle generazioni future».

È da questa consapevolezza che nasce l’impegno della Fondazione nel rafforzare una cultura della sostenibilità e della legalità, in cui ogni cittadino è chiamato a fare la propria parte.

In questa giornata simbolica, dal forte valore universale, la Fondazione Insigniti OMRI rinnova il proprio impegno a essere parte attiva di un percorso collettivo verso la giustizia climatica, la coesione sociale e una pace duratura tra l’uomo e l’ambiente.