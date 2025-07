Ospedali, Ministero della salute: nessuna classifica

AgenPress. In relazione alla notizia che riferisce di una mappatura dei migliori ospedali d’Italia, si precisa che il Ministero della Salute non ha redatto né pubblicato alcuna mappa o classifica delle strutture ospedaliere.

I dati circolati su alcuni organi di informazione non hanno attinenza con le elaborazioni del Ministero della Salute finalizzate a individuare ospedali di rilievo nazionale per i quali sono ancora in fase di perfezionamento le metodologie di analisi.