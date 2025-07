Muore schiacciata da un masso mentre si scatta una foto

AgenPress. Una tragica fatalità ha sconvolto la comunità di Busche, frazione del comune di Cesiomaggiore, in provincia di Belluno. Una giovane ragazza ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere stata travolta e schiacciata da un grosso masso, staccatosi improvvisamente da un pilone su cui si era arrampicata per scattarsi una foto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si sarebbe arrampicata su una struttura rocciosa a margine di una zona frequentata da escursionisti e turisti, apparentemente per immortalare un momento panoramico o spettacolare. Ma quella che doveva essere una semplice fotografia si è trasformata in tragedia: un pesante sasso si è improvvisamente staccato, colpendola in pieno e trascinandola a terra nel violento impatto.

Inutili i soccorsi, giunti rapidamente sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni testimoni. I sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di capire se ci fossero segnali di pericolo o barriere di sicurezza nella zona.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto. “È una tragedia che ci lascia senza parole”, ha commentato il sindaco di Cesiomaggiore. “Un momento di spensieratezza si è trasformato in un dramma irreversibile. Esprimiamo la nostra più profonda vicinanza alla famiglia della vittima”.