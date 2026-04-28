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Re Carlo e la Regina Camilla incontrano Donald Trump e la first lady Melania

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AgenPress. Re Carlo III e la Regina Camilla sono arrivati ​​oggi negli Stati Uniti, dando inizio alla loro visita di Stato di quattro giorni per celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza americana. Hanno incontrato il Presidente Donald Trump e la First Lady Melania Trump alla Casa Bianca per un tè e successivamente hanno partecipato a un ricevimento in giardino presso la residenza dell’ambasciatore britannico a Washington.

La visita avviene in un momento di tensione tra Stati Uniti e Regno Unito a causa della guerra in Iran, con Trump che critica aspramente il rifiuto del Primo Ministro Keir Starmer di fornire assistenza militare agli Stati Uniti. Sebbene Carlo debba rimanere al di sopra delle parti politiche, il suo governo spera che il suo viaggio negli Stati Uniti possa contribuire ad allentare le tensioni.

Il viaggio è in corso nonostante la sparatoria avvenuta sabato durante un gala per la stampa a Washington. Si prevede che il Re farà un breve riferimento all’incidente durante il suo discorso congiunto al Congresso, previsto per domani.

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