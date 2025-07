Previsioni Meteo del 22 Luglio 2025

AL CENTRO – Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE – Cieli pienamente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, specie a sud della Sardegna.

Temperature minime in diminuzione al nord e sulla Sardegna, stabili o in aumento altrove; massime in calo al centro e sui settori Adriatici, in rialzo altrove.