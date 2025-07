Fine vita. Sen. Domenico Scilipoti: “Insensate critiche al card. Bagnasco”

AgenPress. “In una intervista a Repubblica, in tema di fine vita assistito, il Cardinale Angelo Bagnasco, pur pregando per la persona che ha optato per quella drammatica decisione, si è detto contrario ed ha parlato di Occidente in preda ad una deriva etica in tutti i sensi, disprezzo per la sacralità della vita e del corpo e trionfo del relativismo che ha annullato la distinzione tra bene e male.

Il Cardinale è stato aspramente criticato e alcuni giornalisti lo hanno accusato di poca sensibilità.

Sono del tutto concorde col Cardinale Bagnasco il quale ha solo annunciato quello che dice il Vangelo e soprattutto per i credenti del Signore. Oggi esprimere idee chiare e coerenti è diventato difficile in un Occidente che respinge Dio e se ne vergogna.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e Responsabile del Dipartimento Salute della DC Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.