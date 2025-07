Previsioni Meteo del 26 Luglio 2025

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni da isolate a sparse, più asciutto sui settori tirrenici. In serata tempo in miglioramento ma ancora dei fenomeni residui sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge su Campania e Molise, soleggiato sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, poche variazioni altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite.