Arrestato “grossista” della contraffazione. Sequestrati 65 mila capi di abbigliamento contraffati, oltre mezzo Kg. di hashish e 130 mila euro in contanti

AgenPress. I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno scoperto un immobile, sito a San Giuseppe Vesuviano, adibito a deposito di merce contraffatta, traendo in arresto il responsabile, un 40enne di origine marocchina.

In particolare, l’attività dei finanzieri del Gruppo Pronto Impiego ha consentito di risalire la filiera della contraffazione e di individuare uno dei “grossisti” che riforniva i vari “mercati del falso” su Napoli, come quello del commercio ambulante sulla centralissima via Toledo e sul lungomare Caracciolo, perpetrato da soggetti extracomunitari.

Presso il locale le Fiamme Gialle hanno sequestrato un totale di 65 mila capi di abbigliamento contraffatti, principalmente t-shirt, felpe, tute e sneakers che, per il tipo di tessuto, foggia ed etichette, risultavano del tutto identici a quelli originali. Gli articoli, catalogati per marca e modello, rimandavano a oltre 40 “brand” dell’alta moda come Gucci, Fendi, EA7 e Louis Vuitton.

Nel corso dell’intervento, i “Baschi Verdi” hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro anche oltre mezzo chilo di hashish suddiviso in diversi panetti, con varie buste per imballaggi da spedizione e denaro contante per 130 mila euro.

Al termine delle attività, il responsabile, già gravato da precedenti, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché denunciato per i reati di contraffazione e ricettazione.