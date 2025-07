Cesano Boscone (MI). “Mala Movida”. Vietata la vendita di alcolici da asporto

Il sindaco Marco Pozza ha firmato un’ordinanza per contrastare le situazioni legate alla “mala movida”, regolamentando la vendita e il consumo di bevande alcoliche nelle ore serali per prevenire episodi di violenza, vandalismo e abuso di sostanze

AgenPress. Favorire la vivibilità, il decoro e il diritto al riposo dei cittadini, tutelando al tempo stesso la sicurezza urbana. Con questi obiettivi, il sindaco Marco Pozza ha firmato un’ordinanza che regolamenta la vendita e il consumo di bevande alcoliche, per prevenire episodi di violenza, vandalismo e abuso di sostanze.

«Diamo una risposta concreta – dichiara il sindaco Marco Pozza – alle segnalazioni dei residenti di alcune zone cesanesi, dove si verificano episodi legati alla “mala movida”, tra schiamazzi notturni, consumo di alcol per strada e disturbo alla quiete pubblica. Senza penalizzare gli esercizi commerciali, pensiamo sia giusto tutelare i diritti di tutti e mettere al centro il bene comune».

Oltre agli interventi da parte delle forze dell’ordine per fronteggiare degrado e microcriminalità in alcune zone della città, l’amministrazione ha deciso di limitare la vendita di alcolici, per evitare che i ritrovi serali possano arrecare disturbo ai residenti proprio per l’eccesso di consumo di alcol e comportamenti conseguenti.

«Contiamo sulla collaborazione degli esercizi commerciali – precisa l’assessora al commercio e alla sicurezza del territorio Maria Pulice – perché questa misura tutela tutti, anche loro. Dobbiamo garantire la sicurezza e il decoro della nostra città. Purtroppo, in alcune zone del nostro Comune, quando si esagera con l’alcol, gli schiamazzi aumentano così come il rischio che le discussioni degenerino in episodi di violenza. Con questa misura sperimentale cerchiamo di prevenire situazioni che, al momento, sono limitate ad alcune zone e sono ancora sporadiche».

Da oggi e per 90 giorni, i minimarket dovranno chiudere alle ore 21 e sarà vietata la vendita di alcolici refrigerati da asporto (sarà possibile solo consumarli al tavolo o al banco). Vietata anche la vendita per asporto di bevande alcoliche in vetro o lattine dalle ore 22 alle 2 (ad eccezione di quelle acquistate insieme al cibo acquistato, per essere portato a casa, in pizzerie, bar ristoranti).

«Ringrazio fin da ora – conclude il sindaco Pozza – le forze dell’ordine, la polizia locale e soprattutto i tanti cittadini che segnalano, partecipano e collaborano ogni giorno per migliorare Cesano Boscone. Desideriamo tutti il bene della nostra città e abbiamo il dovere di adottare misure che bilancino le esigenze dei residenti, dei commercianti e dei frequentatori delle aree interessate. Invitiamo anche gli esercenti a collaborare»