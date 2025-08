Schillaci: “Confronto con Regioni pilastro SSN. No a toni inopportuni”

AgenPress. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ribadisce l’importanza della collaborazione istituzionale nella gestione delle questioni sanitarie e conferma la piena fiducia nelle strutture tecniche del Dicastero.

“Il Ministero può contare su dirigenti di alta professionalità e competenza”, dichiara il Ministro Schillaci.

“Il confronto con le Regioni rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema sanitario e deve sempre basarsi su argomentazioni tecniche e proposte concrete, nell’interesse esclusivo della tutela della salute pubblica – aggiunge – Il tono e il linguaggio rivolti a me e al Capo Dipartimento alla Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello, originati da un confronto tenutosi nei giorni scorsi a Napoli, fanno parte di un rumore triviale che lasciamo a contesti in cui non partecipiamo”.