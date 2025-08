Giubileo. Romano (SIULP): “Un milione di giovani: zero incidenti”

La dimostrazione che quando si manifesta rispettando le regole, le forze dell’ordine diventano invisibili”

AgenPress. “Nonostante la presenza di oltre un milione di pellegrini, le nostre Forze dell’Ordine hanno dato l’ennesima dimostrazione dell’altissima professionalità, dell’equilibrio e dell’alto senso del dovere che contraddistingue ognuno di loro. Hanno assicurato non solo che tutto si svolgesse senza alcun incidente, ma soprattutto senza interferire con la quotidianità dei cittadini romani ai quali va tutto il nostro ringraziamento per lo spirito di collaborazione per una giornata “storica” come l’ha definita Sua Santità Papa Leone.

Un sistema oramai collaudato, che conferma sempre più come il Ministero dell’Interno sia il custode della fruizione di tutti i diritti costituzionali dei nostri cittadini. Un ringraziamento particolare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Questore e al Prefetto di Roma, che hanno saputo coordinare al meglio l’evento, con un sistema di sicurezza da tutti definito uno dei migliori al mondo. Ringraziamento che estendiamo anche al Ministro Piantedosi il quale ha voluto sottolineare le straordinarie doti delle donne e degli uomini che compongono questo sistema e soprattutto il loro spirito di servizio a garanzia della libertà e della sicurezza dei cittadini”.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico commenta la giornata del giubileo dei giovani e l’apprezzamento espresso dal Ministro Piantedosi per il lavoro svolto da tutte le forze di Polizia in servizio.

“Al di la di qualche frangia ideologicamente schierata e che continua ad insinuare che gli incidenti durante le manifestazioni siano provocati dagli operatori della Forze dell’ordine, la straordinaria giornata di oggi rappresenta la migliore risposta a tutti questi detrattori, perché quando un milione di persone si radunano nel rispetto delle regole e dell’autorità di Pubblica Sicurezza il risultato è scontato: zero incidenti. Sono i soliti infiltrati del professionismo del disordine a causare le scene di violenza e devastazione cui assistiamo ad ogni corteo, non certo le forze dell’ordine.

Ci auguriamo che anche nelle future manifestazioni si abbandoni il pregiudizio ideologico e si collabori per il rispetto delle regole, così ognuno potrà manifestare le proprie idee, il proprio dissenso, finanche il disconoscimento di decisioni che non condivide, ma lo potrà fare senza ricorrere alla violenza che rappresenta il veleno che uccide ogni idea: anche la migliore”.