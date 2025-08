Netanyahu: “Combatteremo per raggiungere tutti i nostri obiettivi di guerra. Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele”

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che convocherà questa settimana il gabinetto di sicurezza del governo israeliano per dare istruzioni all’esercito israeliano sulle sue prossime mosse nella Striscia di Gaza e per raggiungere tutti i suoi obiettivi di guerra.

“Dobbiamo continuare a restare uniti e a combattere insieme per raggiungere tutti i nostri obiettivi di guerra: la sconfitta del nemico, la liberazione dei nostri ostaggi e la garanzia che Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele”, ha affermato Netanyahu all’inizio della riunione ordinaria del governo.