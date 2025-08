Previsioni Meteo del 6 Agosto 2025

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati o con il transito di qualche velatura. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne delle regioni ioniche ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve calo al Sud e sulla Sicilia, massime in generale aumento salvo una lieve flessione al Nord.