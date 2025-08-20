Meta rimuove gruppo “Mia Moglie” per violazione policy

CODACONS: META CHIUDA SUBITO TUTTI I GRUPPI SIMILI E INTRODUCA FILTRI PER I MINORI

Dopo la chiusura, tardiva ma necessaria, del gruppo “Mia moglie”, il Codacons chiede l’intervento di Meta per chiudere immediatamente tutti i gruppi, le pagine e i profili responsabili della diffusione di contenuti sessisti, violenti e degradanti.

Non basta spegnere un singolo spazio quando esplode l’indignazione pubblica: la piattaforma è ancora infestata da ambienti che alimentano la cultura del branco, la mortificazione delle donne e la violenza online. Meta deve garantire un impegno strutturale e permanente, con sistemi di monitoraggio costante e la rimozione di qualsiasi contenuto che violi i diritti degli utenti.

Il Codacons sottolinea che continuare a tollerare ambienti virtuali del genere equivale a normalizzare discriminazioni e abusi, con ricadute dirette sul fenomeno della violenza sulle donne. Per questo l’Associazione ribadisce la richiesta di introdurre filtri stringenti per l’accesso dei minori ai social, così da evitare che ragazzi e adolescenti vengano esposti a contenuti tossici e pericolosi.

“Non ci accontenteremo di chiusure parziali o tardive” – dichiara l’Associazione. “Pretendiamo che Meta garantisca il rispetto dei diritti fondamentali degli utenti e ponga fine, una volta per tutte, a questa deriva digitale che calpesta la dignità delle donne e in genere delle vittime”.